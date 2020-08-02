شقة ممنوحة للأيتام تودي بحياة زوجة في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قتل شخص زوجته في مساكن العبور بمنطقة المجزر في مدينة المنصورة، بعد مشاجرة بينهما خلافًا على شقة حصلا عليها عقب زواجهما كونهما يتيمين.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ ورد إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة من أهالي مساكن العبور في منطقة المجزر، بسماع أصوات استغاثات سيدة داخل مسكنها وبفتح باب المسكن، عُثر عليها مقتولة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لـ "فاطمة الزهراء.أ" - ٣٤سنة، من خريجي مؤسسة تربية البنات، ولديها طفل.

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دلت التحريات أيضًا أن الواقعة تعود إلى خلاف بينها وبين زوجها "طارق" - ٣٥سنة، من خريجي مؤسسة تربية البنين، وكانا تزوجا عقب خروجهما من المؤسسة، وحصلا على مسكن للزوجية كونهما يتيمين، إلا أن خلافًا دب بينهما على الشقة، إذ تعدى المتهم على زوجته بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية جراء التعرض لضرب مبرح.

وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي وقسم شرطة أول المنصورة لضبط الزوج المتهم.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.