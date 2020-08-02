العاصمة الفلبينية تعيد فرض الإغلاق الجزئي مع ارتفاع إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ)

أعاد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، فرض قيود على الحياة العامة في العاصمة مانيلا، فى الوقت الذى تجاوزت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المئة ألف إصابة، حيث حذر العاملون في المجال الطبي من أن الفلبين تخسر المعركة ضد (كوفيد- 19).

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي، إن العاصمة مانيلا وأربعة أقاليم مجاورة هي بولاكان وكافيت ولاجونا وريزال ستعود إلى ما يعرف محليا باسم بروتوكول الحجر الصحي المحسن والمعدل للمجتمع لمدة أسبوعين على الأقل من منتصف ليل الثلاثاء.

وبموجب البروتوكول، يتم تعليق وسائل النقل العام ويحظر على الأشخاص الخروج من منازلهم إلا للأمور الأساسية، وتقتصر التجمعات على خمسة أشخاص، ولا يسمح بخدمات تناول الطعام في المطاعم.

وقال دوتيرتي إنه يتفهم أن العاملين في مجال الرعاية الصحية مرهقون بعد العمل دون توقف لمدة خمسة أشهر منذ منتصف مارس، عندما تم فرض إغلاق في جزيرة لوزون الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث تقع مانيلا.

وذكر في خطاب تليفزيوني "ندرك أنكم متعبون، ولكن ليس لدينا غيركم لنلجأ إليهم، نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من حدة الوضع ومساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا وتعزيز نظام الرعاية الصحية لدينا".

كما وافق دوتيرتي على استغلال جنود الاحتياط بالجيش لزيادة العاملين في المستشفيات وتوزيع 20 مليون كمامة مجانية على الفقراء وزيادة الرواتب والإقامة المجانية والنقل للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقد سجلت الفلبين اليوم الأحد 5032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي حالات الاصابة 100 ألف حالة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 2059 حالة.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الاصابة بلغ 103 آلاف و 185 حالة.

وكانت الفرق الطبية قد أرسلت خطابا للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس السبت، طالبت فيه بفرض إجراءات إغلاق لمدة أسبوعين في ظل جهود الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد من خلال تخفيف القيود المفروضة في أنحاء البلاد.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن دوتيرتي التقى بمسؤولي مجلس الوزراء لمناقشة طلب الفرق الطبية اليوم، في حين التقى أعضاء قوة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا مع ممثلي الفرق الطبية أمس السبت.

وقالت الفرق في الخطاب "نحن نخوض معركة خاسرة ضد فيروس كورونا، وعلينا أن نضع خطة عمل حاسمة ومتماسكة".

وحذر انطونيو دانس، أحد الأطباء المطالبين بفرض إجراءات إغلاق لمدة أسبوعين من أنه في حال استمرت حالات الاصابة في الارتفاع" سوف نكون مثل مدينة نيويورك، حيث يموت المواطنون على النقالات وغرف الطوارئ أو في المنازل لأن المستشفيات امتلأت عن آخرها".

وقال وزير التجارة رامون لوبيز، الذي كان ضمن المسؤولين الذين التقوا الفرق الطبية أمس السبت إن فرض إجراءات إغلاق سيكون أمرا "صعبا" و"ضارا" بصحة المواطنين، حيث أن ذلك من شأنه زيادة معدلات البطالة والفقر.

وأضاف في بيان " علينا أن نتعامل ونتعايش مع الفيروس الموجود معنا" موضحا" هذا يعني إحداث توازن بين الصحة والاقتصاد".

وأوضح لوبيز أنه توجد سبل أخرى لمواجهة مخاوف الفرق الطبية، مثل تطبيق إجراءات الاغلاق على أساس المناطق وتعقب الحالات المصابة بصورة واسعة والعزل والعلاج، بجانب تطبيق أكثر صرامة لبروتوكولات الصحة في وسائل النقل وأماكن العمل.

ويتعين على المواطنين في الفلبين ارتداء الكمامات لدى الخروج من المنازل والالتزام بالتباعد الاجتماعي.