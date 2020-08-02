مئات رجال الإطفاء يكافحون حريقا هائلا شرقي لوس أنجلوس

يكافح 1200 من رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حريقا يهدد عددا كبيرا من السكان في ضواحي مدينة سان برناردينو، على بعد نحو 100 كم شرقي لوس أنجلوس.
وأتى حريق "آبل فاير" الذي اندلع بعد ظهر الجمعة الماضية على أكثر من 6 آلافهكتار، في مقاطعة شيري فالي جنوب كاليفورنيا.
وكان الدخان المتصاعد واضحا من مسافة كيلومترات في المنطقة، ما دفع إدارة رصد جودة الهواء إلى إصدار تحذير مساء السبت.
وأدى ذلك إلى إخلاء نحو 2600 منزل
وتجاوز عدد عناصر الإطفاء في المنطقة 1200 عنصر اليوم الأحد، مدعومين بمروحيات وشاحنات، لكنهم لم يتمكنوا من احتواء أكثر من 12% من النيران.
ولم يسجل حتى الآن وقوع ضحايا، واقتصرت الأضرار على المادية.
وتقع الجوانب الشمالية والجنوبية للحريق على سفوح جبال شديدة الانحدار، يصعب أن تصلها الشاحنات وفرق الإطفاء، وفق ما أفادت السلطات.
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