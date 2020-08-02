أمر رئاسي بالتحقيق حول أزمة الحرائق في الجزائر

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمرا رئاسيا بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الحرائق التي ازدادت في الأيام الأخيرة في أنحاء البلاد وأتت على مساحات شاسعة من الغابات.
وشكّل رئيس الوزراء عبد العزيز جراد خلية لمتابعة تطورات حرائق الغابات وفعالية آليات الوقاية منها ومكافحتها.
وتم تسجيل 66 حريقا متزامنافي 27 يوليو في 20 ولاية، ما تطلب تدخل مروحيات الحماية المدنية لإطفائها، وفق المديرية العامة للغابات.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، سجلت المديرية العامة للغابات 1216 بؤرة حريق بين الأول من يونيو والأول من أغسطس، التهمت أكثر
وتشهد الجزائر حرائق متكررة تدمر سنويا واحدا بالمئة من إجمالي الغطاء النباتي في البلاد. وفتحت تحقيقات عام 2019 لتحديد الأسباب، لكن نتائجها لم تعلن.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في المديرية العامة للغابات أن التحقيقات حول حرائق الغابات في البلاد بين 1985 و2018 أظهرت أن 66673 حريقا أدت إلى القضاء على 1,073 مليون هكتار من الغطاء الحرجي.
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