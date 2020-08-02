البحرين والإمارات يبحثان تطورات الأوضاع السياسية بالمنطقة

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير الخارجية البحرين، اليوم، مع الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين وما تتميزبه من نمو وتطور في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين حيث تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك تجاه تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والصراعات الدائرة فيها، وحماية للأمن القومي العربي، وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والسلم والازدهار.
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