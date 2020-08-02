محكمة إسرائيلية تأمر نجل نتنياهو بالكف عن "مضايقة" المتظاهرين

أمرت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوقف عن "مضايقة" منظمي الاحتجاجات الداعية للإطاحة بوالده من السلطة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية أن القاضية دوريت فاينشتاين طالبت نجل نتنياهو بحذف تغريدة، حرض فيها ضد المتظاهرين، وأضافت في حكمها أنه يجب على يائير نتنياهو "التوقف عن مضايقة منظمي الاحتجاج لمدة ستة أشهر وعدم نشر عناوينهم الخاصة".

وكان يائير نتنياهو كتب تغريدة نشر فيها العناوين الخاصة لمنظمي

الاحتجاجات خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء يوم الخميس الماضي ودعا إلى مظاهرات مماثلة خارج منازلهم.

وكتب في التغريدة "أدعو الجميع للتظاهر، ليلاً ونهاراً، أمام منازل هؤلاء الأشخاص الذين ينشرون الفوضى في بلادنا".

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وقالت يديعوت أحرونوت إن إسرائيل تشهد منذ عدة أسابيع احتجاجات شبه يومية في جميع أنحائها، بما في ذلك خارج منزل رئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويطالب المتظاهرون برحيل نتنياهو من منصبه على خلفية الاتهامات التي يواجهها ولسوء إدارة حكومته لجائحة الفيروس التاجي المستجد.

وردا على أمر المحكمة، نشر نجل نتنياهو، البالغ من العمر 29 عامًا والمعروف بالاستفزازات على وسائل التواصل الاجتماعي، تغريدة تنتقد القاضية لأنها لم تأخذ في الاعتبار "التهديدات بالقتل الموجهة إليه" حسب قوله.

واتهم بنيامين نتنياهو ، في حديثه في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم ، الصحافة الإسرائيلية بحشد الرأي العام ضده وقارنها بالصحافة في كوريا الشمالية.

وقال نتنياهو "لا أسمع أي إدانة من وسائل الإعلام ضد الطبيعة العنيفة للمظاهرات .. وبدلاً من تغطية المظاهرات، فإن الصحافة تحشد لصالح المتظاهرين".