روسيا: اقترح للحد من تمويل برنامج الدفاع

اقترحت وزارة المالية الروسية خفض تمويل برنامج الدولة لتطوير القوات المسلحة للسنوات الثلاث المقبلة، بنحو 323 مليار روبل.
تريليون روبل، وفي عام 2022 إلى 1.46 تريليون روبل، وفي 2023 إلى 1.51 تريليون روبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الأحد.
وإذا ما وافقت الحكومة على مطلب المالية، فقد ينخفض تمويل هذا البرنامج في العام المقبل إلى حوالي 1.42
برنامج الدولة "لتطوير المجمع الصناعي الدفاعي" في عام 2021 بواقع 850 مليون روبل و840 مليونا للعامين اللاحقين، وذلك بعد أن كان مقررا إنفاق تسعة مليارات روبل سنويا على هذه الأغراض.
وترى الوزارة أنه من الضروري تقليص تمويل
كما تقترح المالية الحد من تمويل برنامج "ضمان أمن الدولة" حتى 1.675 مليار روبل للأعوام الثلاثة المقبلة.
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