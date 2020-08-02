إخلاء 2600 منزل.. مئات الإطفائيين يكافحون حريق غابات في  لوس إنجلوس الأمريكية

يكافح مئات من عناصر الإطفاء في كاليفورنيا، الأحد، حريقا يهدد عددا كبيرا من السكان قرب مدينة سان برناردينو على بعد نحو مئة كلم شرق لوس أنجليس.



وأتى حريق "آبل فاير" الذي اندلع بعد ظهر الجمعة، على أكثر من ستة آلاف هكتار في مقاطعة شيري فالي، جنوبي كاليفورنيا.



وكان الدخان المتصاعد واضحا من مسافة كيلومترات في المنطقة، ما دفع إدارة رصد جودة الهواء إلى إصدار تحذير مساء السبت.



وأدى ذلك إلى إخلاء نحو 2600 منزل وإجلاء 7800 ساكن، ولم يعلن مسؤولو الإطفاء متى يمكن للسكان العودة.



وتجاوز عدد عناصر الاطفاء في المنطقة حتى الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي (15,30 بتوقيت غرينتش)، 1200 شخصا، مدعومين بمروحيات وشاحنات، لكنهم لم يتمكنوا من احتواء أكثر من 12 في المئة من النيران.



ولم يسجل حتى الآن وقوع ضحايا، واقتصرت الأضرار على مبنيين ومنزل.



والجوانب الشمالية والجنوبية للحريق تقع على سفوح جبال شديدة الانحدار، يصعب أن تصلها شاحنات وعناصر إطفاء، وفق ما أفادت السلطات.



وفاقم الغطاء النباتي الكثيف حدة النيران، التي واصلت الانتشار بكثافة قرب مساكن، وفق ما شرح الجمعة فرناندو هيريرا، مسؤول الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد.



ومن المتوقع أن يتواصل الحريق الأحد، بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.



وفتح تحقيق لتحديد مصدر الحريق، الذي يحتمل أن يكون متعمدا.



المصدر: فرانس برس





