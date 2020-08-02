كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، إن إن ما لا يقل عن ثلاث قنابل انفجرت خارج مجمع سجون في مدينة جلال اباد في شرق أفغانستان، فيما هرعت قوات الشرطة للمكان.

وقال سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في جلال أباد، إن سيارة ملغومة انفجرت وأعقب ذلك انفجار قنبلتين أصغر على الأقل خارج سجن تديره الحكومة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف مدينة جلال اباد الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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