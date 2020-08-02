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وقال مسؤولون في الجيش الأمريكي، إن مدمرة وسفينة تابعة لخفر السواحل شاركتا في عمليات البحث لكن لم يتم العثور على المفقودين ولا المركبة التي غرقت في مياه عمقها مئات الأقدام قرب جزيرة سان كليمنتي، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
ووقع الحادث في 31 يوليو/ تموز عندما كانت مجموعة من جنود المارينز على متن مركبة برمائية مجنزرة في طريق العودة من جزيرة سان كليمنتي إلى السفينة سومرست.
وأضاف أوسترمان: “تم إنقاذ ثمانية جنود من المدرعة الغارقة، توفي أحدهم في وقت لاحق في المستشفى، اثنان في حالة حرجة…”.
وينتمي كل أفراد مشاة البحرية الذين تعرضوا للحادثة للوحدة الخامسة عشرة لفرق الاستطلاع في قاعدة كامب بندلتون وهي أكبر قاعدة للبحرية على الساحل الغربي للولايات المتحدة بين مقاطعتي أورانج وسان دييجو.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد بحث لأكثر من 40 ساعة.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 7 من المارينز غرقاً في البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.