الهند.. إصابة وزير الداخلية بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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ويتولى أميت شاه، وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأحد أقوى السياسيين نفوذا في البلاد، وزارة سيادية كانت في طليعة الجهات التي تعاملت مع تفشي فيروس كورونا في الهند.

وقال شاه في تغريدة على تويتر: “أطلب منكم يا من تواصلتم معي في الأيام القليلة الماضية أن تعزلوا أنفسكم وتخضعوا للفحص”.

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وقال وزير الداخلية في تغريدة له إنه بصحة جيدة، لكن الأطباء نصحوه بالإنتقال إلى المستشفى.

وسجلت الهند حوالي 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، وهو ما يعد تراجعا عن الرقم القياسي لليوم السابق 57118.

ويظهر إحصاء “رويترز” أن الهند تحتل المرتبة الثالثة من حيث أسوأ انتشار لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث يقدّر عدد حالات الإصابة المؤكدة فيها بنحو 1.7 مليون حالة و36500 وفاة.