كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ليبيا.. أمن السواحل ينقذ 20 مهاجرا علقوا قبالة مليتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في ليبيا اليوم الأحد، إنقاذ 20 مهاجرا مخالفين علقوا في البحر نتيجة تعطل قاربهم قبالة سواحل مليتة.

وأشار بيان للإدارة إلى أنه "عقب ورود بلاغ للإدارة العامة مفاده، وجود عدد من المهاجرين غير الشرعيين وسط البحر في حالة استغاثة نتيجة تعطل قاربهم الخشبي على بعد 18 ميلا شرق مليتة، تم تكليف وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري في مدينة زوارة، بعملية إنقاذ المهاجرين"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

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وأضاف: "تم إنقاذ 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية وآسيوية".

وأكد البيان، نقل المهاجرين إلى مقر الوحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأفاد، بأن العمل جار على تسليمهم لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية في مدينة زوارة الليبية.