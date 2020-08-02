كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم الأحد، عن السماح للمساجد باستقبال 50% من أعداد المصلين القصوى فيها، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وأعلن المتحدث الرسمي في الهيئة، أنه "تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد مع الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقا، حسبما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف: "جرى تعديل التوقيت بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات إلى 10 دقائق، ما عدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق".