كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة دمشق تنشر حصيلة وفيات كورونا المسجلة فيها خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت محافظة دمشق أرقام الوفيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي في المحافظة، وذلك بعد تداول معلومات تفيد بتسجيل عشرات الوفيات بكورونا.

وردت المحافظة في بيان خاص على ما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي حول وصول أعداد وفيات المصابين بفيروس كورونا خلال يوم الجمعة الماضي إلى 193 حالة مسجلة في مكتب دفن الموتى بدمشق، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأكدت المحافظة أن ذلك الرقم غير صحيح، ونشرت أعداد الوفيات المسجلة في المحافظة منذ يوم 25 الشهر الماضي (وبلغت 78 حالة وفاة) وحتى يوم أمس السبت، (107 حالات) وكان أعلى أرقام الوفيات تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي (133 حالة وفاة).

⁩وأكدت المحافظة أن الأعداد التي تم ذكرها تشمل "حالات وفاة طبيعية، وحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الحالات المثبت إصابتها بفيروس كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة وأهابت المحافظة "بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية كالتباعد المكاني وتجنب التجمعات وأماكن الازدحام".

وكان مصدر في مكتب دفن الموتى أكد لـRT أمس أن ما يتم تداوله من أرقام حول الوفيات بكورونا مبالغ فيه وغير صحيح، وفي ما يأتي أرقام الوفيات التي ذكرتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي:

25/7/2020، 78 حالة وفاة.

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26/7/2020، 88 حالة وفاة.

27/7/2020، 87 حالة وفاة.

28/7/2020، 108حالة وفاة.

29/7/2020، 133حالة وفاة.

30/7/2020، 127حالة وفاة.

31/7/2020، 104حالة وفاة.

1/8/2020، 107 حالة وفاة.