56 ألف مرشح لاجتياز مباريات ولوج كليات الطب وعتبة الانتقاء التمهيدي تحدد في معدل يساوي 12 على 20

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، هذه السنة، عن مقاربة جديدة في تدبير ولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها اليوم، أنه سيتم تنظيم مباراة مشتركة لولوج السنة الأولى في التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان عوض 11 مباراة التي جرت العادة على تنظيمها سابقا، واعتماد بوابة إلكترونية وطنية www.concoursmed.ma لتدبير جميع محطات المباراة المشتركة، وتقريب مراكز المباراة من مقرات سكنى حاملي شهادة البكالوريا حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر تخفيض عتبة انتقاء المترشحين لاجتياز المباراة المشتركة، عبر توسيع قاعدة حاملي البكالوريا الذين تم قبولهم في الانتقاء التمهيدي.

Advertisements

وقد أسفر اعتماد هذه المقاربة عن الانتقاء التمهيدي لحوالي 56.000 مترشحا ومترشحة لاجتياز المباراة المشتركة من بين 72.532 من المترشحين المسجلين على البوابة الالكترونية الوطنية، وسيتم الإعلان عن لوائح المترشحين الذين تم انتقاؤهم يومه الأحد 02 غشت 2020 على البوابة الالكترونية: www.concoursmed.ma.

وتم تحديد عتبة الانتقاء التمهيدي في معدل يساوي 12 على 20 وذلك باعتماد معدل الامتحان الوطني الموحد بنسبة 75% ومعدل الامتحان الجهوي للبكالوريا بنسبة 25 %، واعتماد 88 مركزا لاجتياز المباراة المشتركة بالمدن والمراكز الجامعية المتواجدة في أكثر من 42 عمالة أو إقليم بمختلف جهات المملكة، مما سيمكن من تقليل تنقلات المترشحين في هذه الظروف الاستثنائية.

كما تمت تعبئة ما يفوق 4000 مراقبا للمباراة من أساتذة باحثين وأطباء داخليين ومقيمين وأطر إدارية وتقنية وطلبة دكتوراه، من جميع الجامعات الوطنية.

وسيتم تنظيم المباراة المشتركة يوم الأربعاء 05 غشت 2020 بتنسيق بين المصالح المركزية للوزارة وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وجميع الجامعات الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، مما سيعلن عن نتائج المباراة في أجل أقصاه يوم الجمعة 07 غشت 2020، وذلك حسب التوزيع الجغرافي لروافد كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان المعتمدة سابقا.