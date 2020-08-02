كريستيانو ينهي الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قطع الشك باليقين حول مستقبله مع فريقه يوفنتوس الإيطالي في الموسم الكروي القادم.
وكانت بعض التقارير الصحفية زعمت أن رونالدو، قد يرحل عن فريقه بنهاية الموسم الحالي.
لكن "الدون" كتب عبر حسابه على "إنستغرام"، عقب تتويج يوفنتوس بلقب الكالتشيو التاسع على التوالي "سعيد بتحقيق آخر لقبين، من 9 تتويجات متتالية بالدوري الإيطالي ليوفنتوس".
وأضاف "يبدو الأمر سهلا، لكنه ليس كذلك.. عامًا بعد عام بالموهبة والتفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وأن تكون أفضل من ذي قبل.. دعنا نذهب للتتويج الثالث".
وتشير كلمات رونالدو إلى أنه مستمر مع يوفنتوس، في الموسم المقبل، لحصد لقبه الثالث في الدوري الإيطالي.
ويستعد البيانكونيري حاليا لمواجهة ليون، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر ذهابا في فرنسا (1-0).
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