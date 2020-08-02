إصابة حرجة لطفل من جلجولية بحادث دهس في شارع 6

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل (6 أعوام) من بلدة جلجولية، بجروح وصفت بالخطيرة، إثر تعرضه لحادث دهس وقع مساء اليوم، الأحد، في شارع رقم 6.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفل، ونقلته إلى مستشفى "شيبا" في تل هشومير جنوبي تل أبيب، وهو يعاني من إصابة في عدة أجهزة في جسده.

وذكرت الشرطة أنها تشتبه بأن الطفل تعرض للدهس خلال محاولته عبور شارع 6 السريع سيرا على الأقدام، وأن السائق المتورط بالحادث فر هاربًا.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.