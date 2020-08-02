شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مصابا بكورونا على باخرة سياحية في النرويج والان نبدء بالتفاصيل
ودخل أربعة من أفراد طاقم الباخرة (إم.إس روالد أموندسن) المستشفى يوم الجمعة عندما وصلت السفينة إلى ميناء ترومسه وتم تشخيص إصابتهم بالمرض الرئوي في وقت لاحق. وأثبتت الفحوص إصابة 32 آخرين بالمرض من بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 158.
وبينما خضع أفراد الطاقم للحجر الصحي على متن الباخرة تم السماح للركاب الذين وصلوا يوم الجمعة، وعددهم 178، بالنزول دون تشخيص مما أدى إلى عملية معقدة لتحديد أماكنهم بغرض احتواء أي انتشار محتمل للفيروس.
وقال المعهد النرويجي للصحة العامة وبلدية ترومسه إنه ثبت إلى الآن أن أربعة من المسافرين على الباخرة في رحلتين منفصلتين منذ 17 يوليو تموز، وعددهم 387 راكبا، يحملون الفيروس.
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