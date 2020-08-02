القانونية النيابية تنفي صدور اي ورقة تقسيم لشكل واعداد الدوائر الانتخابية

نفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، صدور اي ورقة تقسيم لشكل واعداد الدوائر الانتخابية.

وقال مصدر باللجنة في حديث لـ الخليج 365، انه "لا صحة لصدور اي ورقة تقسيم لشكل واعداد الدوائر الانتخابية من اللجنة او من مجلس النواب".

واضافت ان "ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح".