اعتقال شخص ووالده هددا مدير مدرسة في بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن اعتقال شخص ووالده هددا مدير مدرسة في العاصمة.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومتابعة ميدانية لقائد شرطة بغداد وبعد حضور احد مدراء المدارس في بغداد الى مركز شرطة سومر التابع لشرطة بغداد الرصافة طالبا الشكوى ضد احد المتهمين ووالده وذلك لتهديده بالقتل اذا لم يقوم بانجاح ابن المتهم المذكور".

واضاف انه "بعد تدوين افادة المشتكي والشهود قضائيا صدر امر قبض وتحري بحق المتهمين وفق المادة ٤٣٢ ق ع وفور صدور الامر تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير شرطة بغداد الرصافة للاستدلال على دار المتهمين حيث تم القاء القبض عليهما وضبط ما له مساس بالجريمة وتم توقيفهم وفق المادة المذكورة".