أبطال الجيش اليمني يصطادون 5 قيادات حوثية

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وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي بالحديدة أمس أن قناصة القوات اليمنية المشتركة تمكنت من قتل القيادات الخمسة بعد عملية رصد لتحركات الانقلابيين، ووتوثق مشاهد مصورة لحظة قتل خمسة قيادات وأفراد حوثيين بعمليات استهداف دقيقة ومركزة.
من جهة أخرى وجه محافظ مأرب، سلطان العرادة، أمس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمعالجة أوضاع النازحين المتضررين من السيول نتيجة ارتفاع منسوب مياه سد مأرب.
وشدد العرادة خلال تفقده الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول بالمنشآت العامة ومخيمات النزوح، على ضرورة توفير الاحتياجات والتكاليف اللازمة على نفقة السلطة المحلية، والتنسيق مع اللجنة الفرعية للإغاثة بالمحافظة.
وحث الجهات المعنية على الإسراع بفتح ممر آمن للمواطنين بمنطقتي الروضة وذنة بمديرية صرواح، بعد فيض سد مأرب لأول مرة من منفذه الطبيعي بالجهة الجنوبية.
وفي السياق كشفت إحصائية يمنية رسمية أن السيول جرفت مساكن أكثر من 2200 شخص من النازحين في ثلاث محافظات يمنية نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها خلال الأيام الماضية. وقالت الوحدة التنفيذية لـ «إدارة مخيمات النازحين» في تقرير لها السبت إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب وأبين والضالع، والتي كانت مصحوبة برياح، تسببت في أضرار جسيمة في مخيمات النازحين.
وأدت الأمطار إلى جرف كلي أو جزئي لمساكن 2242 شخصا في المحافظات الثلاث، حسب ما أكدته الوحدة التي أوضحت أن هذه الإحصائيات أولية. وأفاد التقرير بأن «ارتفاع منسوب المياه في حوض السد بمديرية صرواح غرب مأرب أدى إلى أضرار في مخيمات الصوابين والروضة وذنة العيال وأراك».
وفي الضالع أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت والرياح الشديدة إلى أضرار بالغة في مخيم عسقة بمديرية الحشاء، حيث تسكن 60 أسرة نازحة.
المتضررون من سيول مأرب:
4871
أسرة نازحة
1430أسرة
تضررت
430
أسرة تضررت بشكل كلي
1000
أسرة تضررت بشكل جزئي
مشاهدات يمنية
- ميليشيات الحوثي تواصل استهداف المنازل والأحياء السكنية جنوب مدينة التحيتا بالحديدة.
- الكاتب والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي عادل الشجاع: بناء الدولة اليمنية لن يتحقق ما لم تتم هزيمة عصابة الحوثي.
- وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي: الشعب اليمني أكثر عزما وإصرارا على استعادة دولته ودحر خطر المشروع الحوثي والأطماع الإيرانية.
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