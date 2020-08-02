أبطال الجيش اليمني يصطادون 5 قيادات حوثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اصطاد أبطال الجيش اليمني 5 قيادات وأفرادا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في عملية نوعية نفذتها القوات اليمنية المشتركة بجبهة الساحل الغربي.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي بالحديدة أمس أن قناصة القوات اليمنية المشتركة تمكنت من قتل القيادات الخمسة بعد عملية رصد لتحركات الانقلابيين، ووتوثق مشاهد مصورة لحظة قتل خمسة قيادات وأفراد حوثيين بعمليات استهداف دقيقة ومركزة.

من جهة أخرى وجه محافظ مأرب، سلطان العرادة، أمس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمعالجة أوضاع النازحين المتضررين من السيول نتيجة ارتفاع منسوب مياه سد مأرب.

وشدد العرادة خلال تفقده الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول بالمنشآت العامة ومخيمات النزوح، على ضرورة توفير الاحتياجات والتكاليف اللازمة على نفقة السلطة المحلية، والتنسيق مع اللجنة الفرعية للإغاثة بالمحافظة.

وحث الجهات المعنية على الإسراع بفتح ممر آمن للمواطنين بمنطقتي الروضة وذنة بمديرية صرواح، بعد فيض سد مأرب لأول مرة من منفذه الطبيعي بالجهة الجنوبية.

وفي السياق كشفت إحصائية يمنية رسمية أن السيول جرفت مساكن أكثر من 2200 شخص من النازحين في ثلاث محافظات يمنية نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها خلال الأيام الماضية. وقالت الوحدة التنفيذية لـ «إدارة مخيمات النازحين» في تقرير لها السبت إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مأرب وأبين والضالع، والتي كانت مصحوبة برياح، تسببت في أضرار جسيمة في مخيمات النازحين.

وأدت الأمطار إلى جرف كلي أو جزئي لمساكن 2242 شخصا في المحافظات الثلاث، حسب ما أكدته الوحدة التي أوضحت أن هذه الإحصائيات أولية. وأفاد التقرير بأن «ارتفاع منسوب المياه في حوض السد بمديرية صرواح غرب مأرب أدى إلى أضرار في مخيمات الصوابين والروضة وذنة العيال وأراك».

وفي الضالع أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت والرياح الشديدة إلى أضرار بالغة في مخيم عسقة بمديرية الحشاء، حيث تسكن 60 أسرة نازحة.

المتضررون من سيول مأرب:

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4871

أسرة نازحة

1430أسرة

تضررت

430

أسرة تضررت بشكل كلي

1000

أسرة تضررت بشكل جزئي

مشاهدات يمنية