شكرا لقرائتكم خبر مصادر: الإخوان يثيرون الفتنة بين مصر والكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أن قرار وقف الطيران إلى القاهرة سيكون محل مراجعة في الأيام المقبلة، قالت مصادر في القاهرة لـ»مكة» إن عناصر إخوانية وراء إشعال أزمة إعلامية بين مصر والكويت، في أعقاب حادثة اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري يعمل «كاشيرا» في إحدى الجمعيات الخيرية بالكويت.

وبحث وزيرا خارجية مصر والكويت سامح شكري والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أمس، الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، عبر اتصال هاتفي أجراه الأول بالثاني، حسبما أفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها، تسهيلا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين.

وتدخلت عناصر إخوانية على خط الأزمة التي أشعلتها واقعة ضرب العامل الفردية، وساهت بعض المواقع في تصعيد حدة التراشقات المتبادلة، بين المصريين والكويتيين، على نحو يخدم أغراضهم بتمزيق وتشتيت الوحدة بين أبناء الوطن العربي.

وأشارت المصادر إلى أن أحد العناصر الإخوانية ويدعى مبارك البغيلي، ساهم في تأليب وإذكاء الفتنة، عبر تصريحات ضد المصريين في أزمة كورونا، وتعليقاته على ادعاءات بحرق العلم الكويتي في مصر.

ونشر موقع «الشرق» الإخواني مقطع فيديو لمدون مصري يطلب من المارة في الشارع حرق العلم الكويتي مقابل 500 دولار، وفتح الموقع تقريرا، عرض فيه تعليقات مرتزقة الإخوان للرد على هذا التصرف، رغم أن مقطع الفيديو لم يتناول إحراق العلم، حيث رفض كل المشاركين في الفيديو من المصريين حرق العلم، مؤكدين رفضهم للفتنة التي يحاولون اثارتها.