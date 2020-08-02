131 معلقا في اليمن يعودون إلى ماليزيا

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وقال نائب وزير الخارجية، داتوك قمر الدين جعفر إن المجموعة الثانية التي تضم 17 شخصا من المقرر أن تصل غدا الاثنين عبر رحلة تجارية تابعة لطيران الإمارات في الساعة 12 و55 دقيقة صباحا.
وتابع أن الرحلة التي تشمل نقل جميع الماليزيين البالغ عددهم 148 بدأت أمس عبر رحلات من مدينة سيئون اليمنية إلى العاصمة المصرية، القاهرة قبل أن يواصلوا طريقهم في رحلتين منفصلتين إلى ماليزيا.
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