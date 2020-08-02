عمليات تمشيط عراقية لملاحقة الخلايا الإرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت قيادة عمليات بغداد أمس عملية مسح وتمشيط واسعة لمناطق في مدينة الزيدان المتاخمة لمحافظة الأنبار، لملاحقة الخلايا الإرهابية. وأوضحت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه تم التواصل والتنسيق مع السكان المحليين لمتابعة جميع الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المدينة والمواطنين ومصالحهم الشخصية أو تحاول إعادة نشاطها الإرهابي.

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