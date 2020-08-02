شكرا لقرائتكم خبر عريقات: يمارسون البلطجة والابتزاز مع القيادة الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أمس، إن الولايات المتحدة الأمريكية «تمارس البلطجة والابتزاز بالتحريض على القيادة الفلسطينية». وأدان عريقات، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، دعوة عضو مجلس النواب الأمريكي دوج لامبورن لفرض عقوبات على الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية. وعد أن ذلك «يأتي لعقاب الضحية على رفض خطة صفقة القرن (خطة السلام الأمريكية) وهو ما يمثل بلطجة وابتزازا مرفوضين». وأكد عريقات أن إسرائيل ستتحمل المسؤولية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية. وتابع قائلا: إن «السلطة الوطنية الفلسطينية أسست لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، لا أن تكون أداة لاستمرار الاحتلال».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عريقات: يمارسون البلطجة والابتزاز مع القيادة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.