شكرا لقرائتكم خبر عيادات سعودية متنقلة تقدم خدماتها لليمنيين بحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت العيادات الطبية السعودية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو الماضي، في قسم الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 91 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 61 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى، كما صرفت الأدوية لـ80 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 35 مريضا، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

واستمر مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمديرية حيران بمحافظة حجة اليمنية في تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو الماضي، في قسم التسجيل والفرز 161 مستفيدا، وقسم الملاحظة 52 شخصا، وعيادة التنويم والعلاج 16 مستفيدا، والصيدلية 180 شخصا، وقسم معالجة الوبائيات 161 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 150 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.