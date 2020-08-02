العراقيون يرحبون بتحديد موعد للانتخابات المبكرة

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وعبرت جبهة «الإنقاذ والتنمية» بزعامة أسامة النجيفي عن «دعم ومساندة قرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تحديد موعد للانتخابات المبكرة، وأن تجرى وفق الشروط والمعايير التي تضمن شفافية العملية الانتخابية، وتقود إلى تمثيل حقيقي عن إرادة الشعب».
ودعا النجيفي في بيان إلى «إصدار قانون يستلهم إرادة الشعب، ومطالب ثوار تشرين باعتماد الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة، واستخدام البطاقة البايومترية حصرا لتفويت الفرصة على المزورين والمتاجرين وإعادة هيبة الدولة».
وطالب بحصر السلاح المنفلت، وتوفير الأجواء الديمقراطية السليمة المؤهلة لممارسة المواطن حقه الشرعي في اختيار ممثليه دون ضغوط أو تهديدات تمارسها الميليشيات بصورة بعيدة عن القانون.
من جانبه، دعا ائتلاف النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي جميع المؤسسات والقوى السياسية إلى التضامن لتذليل العقبات المتصلة بقانون الانتخابات، متمنيا أداء المفوضية والإجراءات الحكومية الضامنة لانتخابات نزيهة وحرة، بعيدا عن الوصاية والهيمنة والتزوير.
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