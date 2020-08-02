شكرا لقرائتكم خبر ترمب: نراجع قوانين الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إدارته تقوم بمراجعة قوانين الهجرة، مشددا على أنه يجب الحرص على أن يدخل الوافدون إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وأشار في مؤتمر صحفي أمس إلى أن إدارته تعمل على مشروع قانون جديد للهجرة، وآخر للرعاية الصحية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يدرس عدة خيارات تجاه تطبيق (تيك توك) المملوك لشركة بايت دانس الصينية، منها إمكانية حظره.