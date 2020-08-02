شكرا لقرائتكم شاهد هبوط مركبة فضائية مأهولة في خليج المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هبط رائدا فضاء أميركيان من محطة الفضاء الدولية في خليج المكسيك الأحد في مركبة "سبايس آكس" متوّجين بنجاح أول مهمة مأهولة للشركة لصالح وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

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وخاطب مدير الرحلة رائدي الفضاء "نرحب بكما على الأرض ونشكركما لأنكما سافرتما في مركبة سبايس إكس".

وهبطت "كرو دراغون" قبالة بينساكولا في ولاية فلوريدا كما كان مقررا في الساعة 2,48 (6,48 مساء ت غ) وفقا للقطات مباشرة بعد دخول الغلاف الجوي للأرض بسلام.

وقد ساهمت أربع مظلات كبيرة في إبطاء عملية هبوط المركبة التي سيتم سحبها بسرعة بواسطة سفينة تابعة لشركة "سبايس إكس".