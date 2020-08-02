شكرا لقرائتكم خبر عن دينية البرلمان: المخالف لقانون الفتوى العامة سيعاقب بالسجن والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء شكرى الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون الفتوى العامة بعد صدوره من البرلمان سيكون له عامل رئيسى في القضاء على فوضى الفتوى العامة، والتي يصدرها غير المختصين ، وتثير الجدل بين أبناء الشعب المصري، إضافة إلى أن قانون الفتوى العامة هو أساسي ضمن تجديد الخطاب الديني، والحفاظ على مبادئ الإسلام الصحيحة، ومواجهة كل الفتاوى المتطرفة التي تدعو إلى الفكر المنحرف.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب في تصريح لـ"الخليج 365" أن مواجهة الفكر المتطرف يحتاج إلى عدة عوامل، وأهمها وجود تشريعات قوية لمواجهة أي من الأفكار سواء كانت في صيغة خطب أو فتاوى أو غيرها ممن يروجون لمثل هذه الأفكار.

ولفت إلى أن قانون تنظيم الفتوى العامة يعاقب بالسجن والغرامة لكل من يصدر فتاوى من غير المنوط بهم والمتخصصين الذين وردوا في القانون وهم الجهات الرسمية سواء الأزهر والإفتاء والأوقاف، لافتا إلى أن غير ذلك طبقا للقانون يعرضون أنفسهم للمسائلة.

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