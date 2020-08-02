البشير عبدو يقطع الغياب بـ”ألف شكر وتحية” – فيديو

أطلق الفنان البشير عبدو أغنية جديدة، بعنوان “ألف شكر وتحية”، بمناسبة الذكرى الـ21 لتربع الملك محمد السادس، شكرا للملك ولكل من بدل جهدا في حرب المغرب على الجائحة.

وتغنى البشير عبدو بالملك محمد السادس في مقاطع بالأغنية، إلي جانب الأطباء، ورجال الأمن، مستعملا في الفيديو المرافق لها بمشاهد للمواطنين يوجهون الشكر بالتصفيق من المنازل في بداية تفشي الوباء في المغرب.

وعن العمل قال البشير عبدو: “أغنية جديدة عبارة عن الشكر الجزيل لكل الفعاليات، التي بذلت مجهودات جبارة، من أجل راحة المواطن المغربي؛ وعلى رأسها ملكنا الغالي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره”.

وقطع البشير عبدو غيابه عن الساحة بـ”ألف شكر وتحية”، علما أنه أصدر في عيد العرش، قبل سنتين، أغنية أخرى تتغنى بالملك بعنوان” اليوم نهار كبير عدنا”.