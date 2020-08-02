نارسا: “الطريبورتور” مهيأ فقط لنقل البضائع وعدم التوفر على رخصة سياقته يصنف كمخالفة

بعد تداول مقاطع فيديو حول تأمين الدراجات الثلاثية، خرجت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، لتؤكد أن عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات ثلاثية “يصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون”.

وقالت الوكالة في بلاغ لها اليوم ردا على ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من أن التأمين على الدراجات ثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية، التعويض عن الخسائر والأضرار المادية والجسمانية المسببة للغير جراء حادثة سير، بالنسبة لسائقي هذه الدراجات غير الحاصلين على صنف رخصة السياقة اللازم لسياقتها.

وجاء في البلاغ أن العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات يتجاوز 91 ألف و300 وحدة مسجلة، وأن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05 ، كما تم تغييره وتتميمه ، “هي حالات معزولة وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية”.

وأشارت النارسا إلى أن عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية لا زالت مستمرة إلى الآن، وتشهد “إقبالا حسنا” من لدن السائقين المعنيين، منبهة في نفس الوقت أن هذا النوع من المركبات “مهيأ حصريا لنقل البضائع”.