15 وفاة و522 إصابة بكورونا في 24 ساعة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد ، عن تسجيل 522 حالة إصابة جديدة تفيد كورونا المستجد (كوفيد -19) ، لتصل الحصيلة الكاملة إلى 25537 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.
وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 475 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس ، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد ، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 18435.
يتحقق المتحدثة تم تسجيل 15 حالة وفاة في 24 ساعة ، لترتفع الحصيلة إلى 382 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواصفات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية ، والانخراط في التدابير الاحترازية التي تجعلها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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