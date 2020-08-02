راسل مسؤولو فريق سرقسطة الاسباني نظرائهم في جنوة الايطالي بهدف تمديد عقد الدولي المغربي جواد الياميق لتمكينه من المشاركة في مباريات السد، المؤهلة إلى الدرجة الأولى من الدوري الاسباني، بعد انتهاء مدة إعارته.
وينتظر مسؤولو الفريق الاسباني، بفارغ الصبر، رد مسؤولي جنوة لتمديد عقد الياميق حتى يتسنى له خوض المباريات المؤهلة إلى القسم الممتاز بداية من خامس غشت الجاري.
وشارك الياميق، منذ التحاقه بفريق سرقسطة على سبيل الإعارة قادما من جنوة الايطالي، في 12 مباراة علما أن الاصابة منعته من المشاركة في المباريات الأخيرة لبطولة الدرجة الثانية من الدوري الاسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقسطة “يستنجد” بجنوة الايطالي لضمان مشاركة النجم السابق للرجاء في مباريات السد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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