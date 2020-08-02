قرار جديد..سلطات طنجة تغلق منتزه “برديكاريس” للتقليل من التجمعات البشرية-صور

قررت السلطات المحلية اليوم الأحد، بطنجة إغلاق منتزه “برديكاريس” مؤقتا، بعد تفاقم الوضع الوبائي في المدينة خلال الأسبوعين الأخيرين، وتحطيمها لأرقام قياسية في عدد الوفيات بالجائحة على الصعيد الوطني.

وكشف مصدر مسؤول ل”اليوم 24″ أن السلطات قررت إغلاق المنتزه، للتقليل من التجمعات البشرية، وكذا حركية السير والجولان، للحد من تفشي الوباء بين الساكنة.

وكانت السلطات المحلية قد اتخذت إجراءات مماثلة، بينها إغلاق بعض المقاهي في منطقة مرشان، وسوف كاسبراطا لمدة 15 يوما، وكذا تقليص عدد ساعات عمل باقي المقاهي إلى حدود الساعة الثامنة مساء، والمطاعم إلى حدود الساعة 11 ليلا.

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