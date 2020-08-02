الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة من غزة وتفعيل "القبة الحديدية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعى الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة المحاصر، وقال إنه اعترضها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

جاء ذلك في أعقاب دوي صافرات الإنذار، في المنطقة المحيطة بقطاع غزة المحاصر، والمعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة"، وأنباء عن سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم "إطلاق صافرات الإنذار في سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة". وأضاف أن "التفاصيل قيد الفحص".

ولاحقًا، ادعى الاحتلال في بيان منفصل، أن "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".