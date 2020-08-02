نحف تُسجّل أول وفاة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُوفيت، مساء اليوم الأحد، امرأة من نحف، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لتُسجَّل بذلك الوفاة الأولى في البلدة.

وأعلن المجلس المحلّي، في البلدة، عن وفاة "جميلة مطر"، إثر إصابتها بالفيروس، دون أن يذكر عمرها، عبر صفحته في موقع "فيسبوك".

وجاء إعلان المجلس، عبر فيديو، ظهر فيه رئيس المجلس، عبد الباسط قيس، والذي قال فيه إنه حضر جنازة المرأة المتوفاة بسبب الفيروس، لافتا إلى أن الجنازة كانت "مؤلمة (...) وعدد المشاركين فيها، لم يتجاوزا 20 شخصا".

وأوضح قيس أن "أهل الفقيدة قرروا عدم فتح بيت عزاء"، مشيدا بذلك لأنه يتواءم مع التوصيات في ما يخص طرق الوقاية من الفيروس.

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وطالب قيس، أهالي البلدة، بالالتزام بكل التعليمات، وأخذ الحيطة والحذر.

وتوفي 7 أشخاص وشُخصت 321 إصابة جديدة بالفيروس، منذ منتصف ليل السبت - الأحد، في البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 536، بينما يرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 26386، من مجل الإصابات التي بلغت 72584.

ووصل عدد المتعافين الكلي إلى 45662 بعد تماثل 45 حالة للشفاء، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة.