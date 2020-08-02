شكرا لقرائتكم خبر عن 522 إصابة بكورونا في المغرب ولبنان 175 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم، إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 18435 بعد تعافي 475 شخصاً.
كما سجّل لبنان 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 4885 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1795 والوفيات إلى 62 إذ تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.
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