الأمن العراقي يعتقل إرهابيا منفذ هجوم "حافلة بغداد"

أعلن الجيش العراقي، الأحد، اعتقال منفذ حادث تفجير حافلة لنقل الركاب وسط بغداد خلال الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، إن عملية الاعتقال تمت بعد جهد استخباراتي مكثف ومتابعة ميدانية انتهت باعتقال الإرهابي وفق أوامر قضائية.



وأضاف رسول، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع باهتمامٍ كبيرٍ ملف العناصر الإرهابية التي تحاول العبث بأمن البلاد، حيث وجه بمعرفة حيثيات حادثة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع داخل عجلة لنقل الركاب في بغداد يوم ٢٩ /٧/ ٢٠٢٠ والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين والتوصل الى الفاعلين".



Advertisements

وأضاف "رسول" أن " جهاز الأمن الوطني ومن خلال الجهد الميداني والفني والاستخباري تمكنوا من التعرف على منفذ هذه العملية الإرهابية والتوصل إلى معلومات دقيقة عنه وتحديد موقع تواجده"، لافتا إلى أنه "بعد استحصال أوامر القبض القانونية، تم إلقاء القبض عليه خلال ٢٤ ساعة من ارتكابه هذه الجريمة من خلال مداهمة الوكر الذي كان يسكنه".

وتابع المتحدث أنه تم ضبط معدات التفجير المستخدمة في هذا الحادث الإرهابي، فضلا عن دلالات أخرى استعملها أثناء التنفيذ"، موضحا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهط.

وكان حافة ركاب انفجرت بعبوة ناسفة قرب محطة وقود الكيلانين في منطقة باب الشرقي وسط بغداد، ما أسفر عن سقوط سبعة أشخاص بين قتيل وجريح.