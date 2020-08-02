المال القطري يضع مصير أبناء الصومال في المجهول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغدقوهم بالأموال، خدعوهم بمنحهم الجنسية القطرية وكأنها مفتاحا للجنة، وانتهت بهم الحال إلى مجموعة من المرتزقة ليرسلوهم إلى التدريب في معسكرات بإريتريا، ومنها إلى خطوط النار في ليبيا، أما أمهاتهم فيبكين بدلا من الدموع دما سائلات عن مصير أبنائهن في البلد البعيد.. إنها قطر.

أعيدوا أبناءنا.. جيش الصومال تأكله نيران ليبيا بـ"وقود" قطري تركي

كشف موقع "صومالي جارديان" ما تخفيه الدوحة عن وجود خطة تركية-قطرية لجلب مرتزقة صوماليين إلى ليبيا، وكانت زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التي أجراها إلى قطر مؤخرا تتضمن اتفاقا على تولي الدوحة تلك المهمة.

"مؤامرة قطرية".. رئيس وزراء الصومال يكشف خطط فرماجو

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قطر وتركيا تجندان أكثر من خمسة 5 آلاف صومالي للقتال في ليبيا وتخطط تركيا لإرسال عدد من الضباط الصوماليين لدعم مليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

المعارضة الصومالية: فرماجو يقود البلاد للفوضى طمعا بالسلطة

في الصومال تسمع صرخات الأمهات عالية لا مطلب لهن سوى أن ترسو سفينة قلوبهن الحائرة على بر حتى وإن كان فيه جثث أبنائهم التي أكلتها أموال تميم بن حمد وأطماع رجب أردوغان.