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إسبانيا تعلن مصر آمنة من كورونا وتسمح لمواطنيها بالسفر إليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

إسبانيا تعلن مصر آمنة من كورونا وتسمح لمواطنيها بالسفر إليها

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إسبانيا عبر صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مصر دولة آمنة من كورونا، مستعرضة توصيات عامة حول السفر نصحت خلالها بعدم السفر إلا إلى مناطق ومراكز سياحية محددة.

 

وجاء من تلك المناطق التي أعلنتها إسبانيا آمنة، القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وساحل البحر الأحمر، وشرم الشيخ

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وأضاف المنشور، أنه في ضوء جائحة “COVID-19″، فإن الحكومة المصرية فتحت محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح للسياحة الدولية.

 

وأشار المنشور إلى أن السلطات المصرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية الدولية ابتداء من 1 يوليو، باشتراطات، منها أنه يتعين على المسافرين القادمين من الدول التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأثرت بشدة بـCOVID-19″، تقديم نتائج اختبار PCR قبل 48 ساعة كحد أقصى من الوصول، وتعتبر إسبانيا خارج هذا التصنيف حيث لم تعلنها منظمة الصحة العالمية منطقة إصابة.

 

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