البحرين: تصريحات خلوصي تجاه الإمارات استفزازية

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وقالت الوزارة ، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس، إن هذه التصريحات تعد «تهديدا مستهجنا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي».
وأكدت على «تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها صفا واحدا مع دولة الإمارات في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي».
وكان أكار قد شن في تصريحات لقناة الجزيرة هجوما على الإمارات العربية المتحدة، وقال إنها قامت بأعمال مضرة في ليبيا وسوريا، وستحاسبها تركيا على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين.
وأضاف أكار إن أبوظبي «تدعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا» قصد الإضرار بأنقرة، ووصف أكار الإمارات بأنها دولة وظيفية تخدم غيرها سياسيا أو عسكريا، ويتم استخدامها واستغلالها عن بعد.
وتابع وزير الدفاع التركي أنه «إذا لم توقف الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا دعمها للواء المتقاعد خليفة حفتر، فلن تنعم ليبيا بالاستقرار، داعيا إلى دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا».
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