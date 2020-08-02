شكرا لقرائتكم خبر تركيا تستأنف رحلاتها لطهران وتوقفها مع بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن أمين عام اتحاد شركات الطيران الإيرانية عن استئناف الرحلات الجوية إلى تركيا الثلاثاء المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أمس.

وأوضح مقصود أسعدي ساماني في تصريح لوكالة أنباء فارس أن شركة «ماهان» ستسير أول رحلة لتركيا الثلاثاء المقبل، فيما اشترطت السلطات التركية، الإقامة الدائمة أو الجنسية التركية على المسافرين لدخول أراضيها، وأشار أيضا إلى أن الخطوط الجوية التركية استصدرت أمس الأول إذن تسيير الرحلات الجوية من وإلى إيران.

يشار إلى أنه بعد انخفاض أولي في عدد الإصابات بفيروس كورونا في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا، وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة أخيرا.

من جهتها، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، أن سلطة الطيران التركية علقت رحلاتها الجوية إلى العراق لأسباب صحية حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني العراقي أن ذلك جاء بتوصيات من وزارة الصحة التركية، وأضاف البيان «فيما يخص إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق سوف يتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين».