وزير الخارجية السويسري: الصين تتخلى عن نهج الانفتاح

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جنيف: اعتبر وزير الخارجية السويسري الأحد أن الصين تتخلى عن نهج الانفتاح وأن الغرب سيكون حاسما اكثر إن واصلت ذلك.

وقال إغناسيو كاسيس لصحيفة "سونتاغسبليك" إن الانفتاح الاقتصادي في الصين لم يرافقه انفتاح سياسي، كما تشهد انتهاكات حقوق الإنسان تزايدا هناك.

وأضاف "نرى الصين تبتعد عن نهج الانفتاح".

واوضح أن "ذلك يعني أن على سويسرا أيضا الدفاع عن مصالحها وقيمها بحزم أكبر، عبر دعم القانون الدولي ونظام تعدد الأقطاب مثلا".

واعتبر كاسيس أنه خلال 70 عاما من العلاقات مع الصين، أقامت سويسرا علاقة "بنّاءة لكن حساسة" مع بكين.

وأشار إلى أن "حكم القانون وحقوق الإنسان كانا دائما جزءا من الحوار بيننا".

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لكن الوزير تدارك "صرنا ندرك الآن أن الموضوع أكثر تعقيدا مما ظننا. انتهاكات حقوق الإنسان في تزايد. نريد حماية تلك الحقوق".

ويعزز قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي أصدرته بكين سيطرتها على هونغ كونغ.

ويفترض أن تتمتع المدينة بالحريات وبدرجة من الاستقلال ضمن مبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي وافقت الصين عليه عند تسلمها المنطقة من بريطانيا عام 1997.

وقدّر كاسيس أنه "في حال تخلت الصين عن مبدأ +بلد واحد ونظامان+ في هونغ كونغ، فإن ذلك سيؤثر على عدة شركات سويسرية تستثمر هناك".

وحذر من أنه "في حال اصرت الصين على توجهها الجديد، فإن الغرب سيرد بشكل أكثر حسما".