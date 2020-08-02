شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. وكيل "إسكان البرلمان": البنية التحتية تشهد اهتماما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم الأحد، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

هل يمكن للناخبين الوافدين التصويت فى غير لجانهم؟.. الوطنية للانتخابات ترد

تجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتى سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 أغسطس.

أحمد كريمة: حضور صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بعد فتح المساجد

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه بعودة صلاة الجمعة للمساجد، يكون الحضور واجب حتمى، وهى فرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط أداء الجمعة بأن يكون مسلما، مكلفا بالغا عاقلا، ومقيما فلا صلاة جمعة على المسافر.

الحركة الوطنية: قائمة من أجل مصر حققت "لم شمل" الأحزاب تحت مظلة واحدة.. فيديو

أكد اللواء، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن التحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل مصر، جاء ليضم الجميع باختلافات آرائهم تحت مظلة واحدة، وعمل على لم شمل الأحزاب من أجل مصر.

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"مصر الحديثة": نجتمع فى تحالف انتخابى واحد من أجل مصر

قال الدكتور وليد دعبس، نائب رئيس حزب مصر الحديثة، إن مصر دولة لها تاريخ وحضارة، وشعبها يستحق أعلى وأرفع مكانة، وهو ما نستهدفه من خلال وجودنا بالتحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل مصر.

وكيل "إسكان البرلمان": البنية التحتية تشهد اهتماما كبيرا لتحسين مستوى الخدمة

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة السابقة، ولعل الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الصدد تُؤكد ذلك، وتُعد ترجمة حقيقية لهذا الأمر، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تم تخصيص جزء من إيرادات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لصالح هذه المشروعات، مما يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة حقيقية فى ملف الخدمات والمرافق والبنية التحتية بشكل عام.

الوفد: لجان الحزب لم تتوقف خلال العيد ومستمرون فى الاستعداد لانتخابات الشيوخ والنواب

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب ولجانه الداخلية لن تتوقف عن عملها خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك، بل ستواصل عملها من أجل دعم مرشحى الحزب، إضافة إلى الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ والتي ستنطلق في الخارج يومي 9، 10 أغسطس، وفى الداخل يومي 11، 12 أغسطس ، لافتا أن الوقت ضيق.