شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: حضور صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بعد فتح المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه بعودة صلاة الجمعة للمساجد، يكون الحضور واجب حتمى، وهى فرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط أداء الجمعة بأن يكون مسلما، مكلفا بالغا عاقلا، ومقيما فلا صلاة جمعة على المسافر.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن النزول لصلاة الجمعة هو واجب محتم، وهو ما جاء فى قوله تعالى بالقرآن الكريم فى سورة الجمعة: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلىٰ ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"، وهو أمر واضح لا مجال للحيد عنه وبعودتها فى المساجد يجب على جميع المسلمين الذكور السعى لصلاة الجمعة وذلك بدون أنصاف حلول.

وأوضح "كريمة"، أن الحفاظ على النفس البشرية بسبب تداعيات أزمة كورونا تكون بالالتزام بالاحترازات الوقائية، خاصة وأن كافة الجهات عادت للعمل، مشيرا إلى أن الالتزام بالتدابير الاحترازية لابد وأن يكون حاضرا بقوة من خلال التعقيم الدورى وقيام العاملين بالمساجد بتوجيه المصلين لمراعاة التباعد الاجتماعى.

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واقترح" كريمة " أن تكون مدة الخطبة قليلة ولا تتجاوز 15 دقيقة، وتوجيه المصلين بالانصراف فورا عقب صلاة الجمعة، وإن أراد تأدية نافلة فليصليها فى منزله، على أن يذهب المصلون للصلاة فور سماع الأذان وليس قبل ذلك وهو ما نصت علية الآية الكريمة "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض".

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر عرض دراسة آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وناشدت وزارة الأوقاف المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المعلنة والمتبعة فيما يتعلق بصلاة الفروض الخمس فى المساجد بشكل عام والالتزام بصلاة الجمعة ظهرا فى المنازل بشكل خاص حتى يتم عرض دراسة فتح المساجد تدريجيا على مجلس الوزراء والإعلان عن تطبيقها.