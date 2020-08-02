فلسطين: 200 وفاة و3967 مصابًا بكورونا في صفوف الجالية حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - فلسطين - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليستقر العدد عند 200 حالة وفاة، وأنه تم تسجيل 44 إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 3967 إصابة، و1652 حالة تعافي.
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية في الولايات المتحدة الأمريكية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بتسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية، في كل من شيكاغو، انديانا، أوهايو، كاليفورنيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2214 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.
وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في إطار حملة "عودة الأحباب"، ومتابعة دفعات المغادرين العالقين في الوطن، أن التنسيق الفلسطيني الأردني المشترك متواصل للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، حيث تم مغادرة دفعة جديدة هذا اليوم من طلبة الطب الدارسين في الجامعات الأردنية وعددهم 28 طالبًا وطالبة، حيث سيخضعون للبروتوكول الصحي المعتمد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ليلتحقوا بعدها بدراستهم.
كما أفاد الفريق بأن رحلة الإجلاء السادسة من الولايات المتحدة الأمريكية ستصل فجر يوم غد الاثنين إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 320 من العائدين، حيث سيتوجهون مباشرة إلى معبر الكرامة ويدخلون إلى أرض الوطن.
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