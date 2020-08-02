بإجراءات احترازية.. إقبال متوسط على دور السينما بالإسكندرية في ثالث أيام العيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير - الخليج 365:

شهدت دورالسينما بالإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالاً متوسطًا، بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى، وسط انتشار أمني لتأمين احتفالات العيد.

التزمت دور العرض السينمائي بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، بتشغيل نسبة 50% من القدرة الاستيعابية، واشتراط ارتداء الكمامات لمرتادي السينما، مع استخدام أجهزة الكشف الحراري، حرصًا على سلامة المواطنين.

كان مجلس الوزراء أعلن حزمة من القرارات والإجراءات الواجب اتباعها خلال عطلة عيد الأضحى، تضمنت استمرار غلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، مع السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت تجارية ووحدات طعام متنقلة على أن يستمر العمل بها يوميا حتى الساعة 12 منتصف الليل.