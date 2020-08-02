​"مستخلص من الطحالب ويقوي مناعة الجلد".. القومي للبحوث يسجل أول منتج صيدلاني باسم المركز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل أول مستحضر صيدلاني باسم المركز القومي للبحوث ويحمل اسم (Donaderm Antiaging Cream) وهو كريم يحتوي على العديد من المركبات المضادة للأكسدة، ويحافظ على صحة الجلد والمناطق المحيطة بالعين، ويقوي المناعة كما يستخدم ككريم لليد والرقبة مساءً.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان لها اليوم الأحد، أن الكريم يعتمد على المركبات الفعالة المستخلصة من الطحالب الخضراء المنتجة في المفاعل الضوئي الحيوي الموجود فقط بالمركز القومي للبحوث، والتي تمتاز بأنها خالية تمامًا من الملوثات واحتوائها على مركبات فعالة طبيعية هي مجموعة "البياكاروتين" ذات التأثير الفعال في إزالة التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة.

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وتابعت التعليم العالي، أن المركز القومي للبحوث أجرى الدراسات العلمية عليه خلال العام السابق، للتعرف على المركبات الحيوية به ودراسة تأثيرها على إزالة التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة والهالات السوداء حول العين.

ومن المقرر أن يتم طرح الكريم في الأسواق بالتعاون مع بعض الشركات الوطنية في مصر، من خلال عبوات 40، 50، 60، 100، 150 جم تحت اسم Donaderm Antiaging Cream.

الجدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث يعمل الآن على تسجيل 3 منتجات صيدلانية كأحد مخرجات التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا؛ لاستخدامها كإضافات غذائية وكمصدر لفيتامين (أ) وأنواع أخرى من الكريمات لعلاج الجلد والبشرة والحماية من آشعة الشمس، كما أنها غنية بمركبات مضادات الأكسدة وتحافظ على صحة الجلد والعين والرقبة وتقوي المناعة.