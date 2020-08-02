الحجاج يؤدون طواف الوداع في ختام المناسك

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب ا)

أدى 10 آلاف حاج من 160 دولة، 70% منهم يعملون في المملكة، طواف الوداع؛ حيث استقبلتهم رئاسة الحرمين وسط تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية بساحات الحرم المكي وصحن المطاف.

ويأتي طواف الوداع كآخر منسك يقوم به الحاج، انطلاقاً من قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع"، فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين. وبذلك تنتهي مناسك وأعمال الحج.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد في المشاعر المقدسة.